Нарколабораторию накрыли в Свердловской области

В Верхней Пышме правоохранители пресекли деятельность лаборатории по производству запрещенных веществ. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональное МВД.

По данным информагентства, два брата приобрели дом в Верхней Пышме и оборудовали на втором этаже лабораторию, где производили мефедрон. Один из братьев работал курьером на онлайн-площадке, а также создал сайт, где намеревался продавать наркотики. Во время задержания полицейские изъяли около двух с половиной килограммов мефедрона. Возбуждены уголовные дела.