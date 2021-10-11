Нарколабораторию накрыли в Сибири

В Новосибирске правоохранители ликвидировали лабораторию по производству запрещенных веществ. Об этом сообщило ИА Nation News.

По данным информагентства, лаборатория находилась в одном из домов в Мошковском районе. Там были найдены необходимое оборудование, электронные весы, прекурсоры и химический реактор. В ходе операции оперативники изъяли более 30 килограммов наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в организации заключили под стражу.