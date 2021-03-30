Нарколабораторию накрыли в Рязанской области

В Рязанской области правоохранители пресекли деятельность лаборатории по производству запрещенных веществ. Об этом сообщил RT со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Полицейские задержали 21-летнего уроженца Тульской области, которого заподозрили в производстве наркотиков. В его машине обнаружили несколько контейнеров с веществом — производным метилэфедрона. Во время обследования дома было найдено лабораторное оборудование и свыше 110 килограмм сильнодействующих веществ и прекурсоров.

«Кроме того, изъято свыше 21 килограмма наркотических средств, приготовленных для оптового и розничного сбыта, более 250 килограмм наркосодержащей жидкости. <…> Стоимость партии по ценам чtрного рынка может достигать 560 миллионов рублей», — уточнила Волк.