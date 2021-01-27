Нарколабораторию накрыли в Павлово
Задержаны двое мужчин, которые подозреваются в изготовлении наркотиков в поселке Павлово. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что у мужчин была нарколаборатория, где они варили мефедрон и амфетамин. При обыске на месте обнаружили все необходимо для изготовление наркотиков, а также мешки с веществами.
На обоих завели уголовное дело. Выяснилось, что подозреваемые уже имели судимости по аналогичным статьям, а один из них и за нарушение ПДД.