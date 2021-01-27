Нарколабораторию накрыли в Павлово

Уточняется, что у мужчин была нарколаборатория, где они варили мефедрон и амфетамин. При обыске на месте обнаружили все необходимо для изготовление наркотиков, а также мешки с веществами.

На обоих завели уголовное дело. Выяснилось, что подозреваемые уже имели судимости по аналогичным статьям, а один из них и за нарушение ПДД.