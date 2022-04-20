Нарколабораторию накрыли в Ленобласти

В Ленинградской области правоохранители обнаружили лабораторию по производству запрещенных веществ. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на региональное МВД.

По данным издания, полицейские нашли около семи килограммов мефедрона в лесополосе около поселка Юкковское. Позднее задержали 34-летнего мужчину, которого заподозрили в изготовлении наркотиков. В его квартире в ходе обыска обнаружили запрещенные вещества, а также необходимое оборудование для их варки. Возбуждено уголовное дело.