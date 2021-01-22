Нарколабораторию накрыли в Ивановской области
В Ивановской области полицейские накрыли нарколабораторию по производству марихуаны. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на МВД.
О ней стало известно после задержания молодого человека, который делал закладку. Он рассказал, про мини-ферму конопли, которая находилась в одной из труднодоступных деревень региона и располагалась в заброшенном доме.
Правоохранители изъяли 17 кустов конопли, партию каннабиса, производственное оборудование. Подозреваемые задержаны, заведено уголовное дело.