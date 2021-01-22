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    22 января 2021, 12:48

    Нарколабораторию накрыли в Ивановской области

    Дарья Морозова

    В Ивановской области полицейские накрыли нарколабораторию по производству марихуаны. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на МВД.

    О ней стало известно после задержания молодого человека, который делал закладку. Он рассказал, про мини-ферму конопли, которая находилась в одной из труднодоступных деревень региона и располагалась в заброшенном доме.

    Правоохранители изъяли 17 кустов конопли, партию каннабиса, производственное оборудование. Подозреваемые задержаны, заведено уголовное дело.