Нарколабораторию ликвидировали в Ленобласти

В Ленинградской области пресекли деятельность лаборатории по производству запрещенных веществ. Об этом сообщили «Невские новости».

Нарколаборатория располагалась в одном из домов в деревне Лиможа. Задержаны возможный организатор, изготовители и их помощник. В ходе обыска правоохранители нашли лабораторное оборудование, химические реактивы, свыше 1200 килограммов прекурсоров, а также восемь поддонов с 29 килограммами наркотиков. Возбуждено уголовное дело.