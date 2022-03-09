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    09 марта 2022, 13:19

    Нарколабораторию ликвидировали в Ленобласти

    Артур Блянихов

    В Ленинградской области пресекли деятельность лаборатории по производству запрещенных веществ. Об этом сообщили «Невские новости».

    Нарколаборатория располагалась в одном из домов в деревне Лиможа. Задержаны возможный организатор, изготовители и их помощник. В ходе обыска правоохранители нашли лабораторное оборудование, химические реактивы, свыше 1200 килограммов прекурсоров, а также восемь поддонов с 29 килограммами наркотиков. Возбуждено уголовное дело.