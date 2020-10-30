Нарколабораторию ликвидировали под Красноярском

По данным информагентства, трое жителей Красноярска оборудовали жилое помещение под нарколабораторию и изготовляли там запрещенные вещества, чтобы в будущем их продавать.

Сайт «Аргументы и факты» рассказал, что сотрудник ФСБ изъяли около восьми литров наркосодержащей жидкости, а также 350 литров прекурсоров и три с половиной килограмма мефедрона. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.