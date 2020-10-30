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    30 октября 2020, 16:38

    Нарколабораторию ликвидировали под Красноярском

    Артур Блянихов

    В Красноярском крае пресечена деятельность крупной лаборатории по производству запрещенных веществ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ФСБ.

    По данным информагентства, трое жителей Красноярска оборудовали жилое помещение под нарколабораторию и изготовляли там запрещенные вещества, чтобы в будущем их продавать.

    Сайт «Аргументы и факты» рассказал, что сотрудник ФСБ изъяли около восьми литров наркосодержащей жидкости, а также 350 литров прекурсоров и три с половиной килограмма мефедрона. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.