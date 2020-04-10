Нарколабораторию граждан Украины накрыли в Серпухове. Видео задержания

Подмосковные полицейские задержали троих мужчин. Их подозревают в производстве наркотиков. Во время задержания в съемном доме обнаружены десятки емкостей и канистр и психотропные вещества на 28 тысяч разовых доз. Об этом «360» сообщили в МВД.

Мужчин задержали в частном доме в Серпуховском городском округе. Ими оказались граждане Украины. Во время обыска были найдены различные емкости с прекурсорами, канистры с соляной кислотой, электронные весы, а также пластиковые контейнеры, наполненные жидкостью.

Изъятые вещества проверили. Позже экспертиза подтвердила, что это психотропное вещество мефедрон общей массой около 9,5 килограмма. Это равнозначно 28 тысячам одноразовых доз, отметили в ведомстве.

Полицейские также выяснили роль в преступной схеме каждого задержанного. Предположительно, двое подозреваемых отвечали за производство, третий выступал курьером и развозил заказы по адресам.

МВД России по Серпухову возбудило уголовное дело. Подозреваемых заключили под стражу. Мужчинам грозит тюремный срок.