Криминал 21 ноября 2023, 21:19 Наркокурьеры в Астрахани действовали по четким указаниям наводчика RT: наркокурьеры в Астрахани работали по наводке куратора pxhere.com

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Задержанные по подозрению в распространении наркотических веществ в Астрахани действовали по наводке куратора, который скидывал на карты деньги для покупки билетов на междугородние автобусы. Об этом сообщил RT со ссылкой на свои источники.

Издание выяснило, что один из курьеров приехал в Астрахань из Москвы через Ставрополь. В последнем из городов гражданин Киргизии взял партию наркотиков. За всем процессом следил куратор. Далее исполнитель распространял метадон и отчитывался о своих действиях. Во время совершения преступления задержанный встретился с двумя «коллегами» из Узбекистана и Таджикистана.

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«Запрещенные вещества продавали с помощью онлайн-магазинов, а передавали покупателям через тайники-закладки», — уточнили в публикации.

В воскресенье, 19 ноября, все трое отправились в Ставрополь за новой партией запрещенных веществ. Именно там их задержала полиция.

Во время допроса они признались в сбыте наркотиков. Правоохранители опубликовали скрины переписки одного из задержанных с куратором. Выяснилось, что руководитель процесса буквально заставлял мужчину нарушать закон.

В МВД уточнили, что полиция продолжила устанавливать личности, причастные к обороту наркотиков.

Ранее стало известно, что количество пострадавших от наркотических веществ в Астрахани достигло 21. До этого областной Минздрав сообщал о 19 людях, поступивших в больницу с симптомами отравления психотропными и наркотическими препаратами. Известно, что трое из них скончались.