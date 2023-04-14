Криминал 14 апреля 2023, 09:23 Наркокурьеров с 5 кг «синтетики» задержали в Новосибирской области МВД: в Новосибирской области задержали двух человек, перевозивших 5 кг наркотиков РИА «Новости»

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Правоохранители задержали на трассе в Новосибирской области двух наркокурьеров из Санкт-Петербурга с пятью килограммами синтетических наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На автодороге «Байкал» в Коченевском районе Новосибирской области правоохранители остановили автомобиль и обнаружили при досмотре пять упаковок с веществом белого цвета. Курьеры спрятали наркотики в двери и в спортивной сумке.

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«Изъятое вещество оказалось наркотическим средством синтетического происхождения общей массой около пяти килограммов», — уточнили в ведомстве.

Злоумышленники собирались распространять «синтетику» через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Фигурантов заключили под стражу.

В начале апреля двух наркокурьеров арестовали в Петербурге по делу о перевозке 200 килограммов кокаина.