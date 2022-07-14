Наркокурьеров приговорили к заключению в Пензе

В Пензе состоялся суд над тремя наркокурьерами из Московской и Ульяновской областей. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на областную прокуратуру.

По версии следователей, в октябре 2020-го года молодые люди присоединились к группировке, которая занималась распространением наркотиков. Им поручили обязанности курьеров-закладчиков.

Уже в апреле злоумышленников удалось задержать. Они отправятся в исправительную колонию строгого режима сроком от четырех с половиной до шести лет.