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    19 января 2022, 16:31

    Наркокурьера с синтетическими веществами задержали в Омской области

    Арина Бобкова

    В Омской области взят под арест наркокурьер, имевший при себе полкило синтетического наркотика.

    Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на УМВД по региону, 34-летний мужчина намеревался продать наркотики, но был задержан на трассе Большеречье — Муромцево около паромной переправы. У него при себе было с 484 граммами синтетического наркотика.

    В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в попытке сбыта наркотиков. Его взяли под арест.