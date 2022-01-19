Наркокурьера с синтетическими веществами задержали в Омской области

В Омской области взят под арест наркокурьер, имевший при себе полкило синтетического наркотика.

Как сообщает gorod55.ru со ссылкой на УМВД по региону, 34-летний мужчина намеревался продать наркотики, но был задержан на трассе Большеречье — Муромцево около паромной переправы. У него при себе было с 484 граммами синтетического наркотика.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в попытке сбыта наркотиков. Его взяли под арест.