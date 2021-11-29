Наркокурьера с МКАД отправили под арест

Наркоторговца, которого поймали после погони со стрельбой на Московской кольцевой автодороге, отправили под арест. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Суд избрал в отношении ранее судимого 23-летнего водителя BMW меру пресечения в виде заключения под стражу. Он пробудет под арестом два месяца, до 26 января 2022 года.

Обвиняемый остался недоволен таким решением суда. Он и его защитники просили о домашнем аресте, сообщила пресс-секретарь Нагатинского суда Москвы Фидан Гасанова.

Предполагаемого дилера поймали после того, как 26 ноября при остановке на МКАД он отказался предъявить инспекторам документы и попытался скрыться с места. Началась погоня, в ходе которой правоохранителям пришлось применить табельное оружие.

Уходя от полиции, мужчина на BMW задел еще несколько машин на МКАД, одна из которых загорелась. Впоследствии злоумышленника удалось заблокировать на Симферопольском шоссе, где он и был задержан. По сообщениям СМИ, в его автомобиле нашли шесть килограммов мефедрона. При обыске дома у лихача также обнаружили крупную партию синтетических наркотиков.