Криминал 19 января 2023, 23:35 Наркокурьера поймали на Ленинградском вокзале в Москве

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Столичные правоохранители задержали на Ленинградском вокзале мужчину, у которого при себе оказались запрещенные вещества. Об этом сообщил сайт «Москва.ру».

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По данным издания, задержанным оказался 31-летний житель Рязани. Его поймала патрульно-постовая служба, которая сопровождала поезд Клин — Москва. У мужчины нашли 503 грамма наркотиков. По его словам, он намеревался сбыть их другому человеку. Возбуждено уголовное дело.