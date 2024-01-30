30 января 2024, 13:03
Наркокурьера осудили на 12 лет колонии строгого режима в Челябинской области
В Челябинской области вынесли приговор гражданину Азербайджана, которого поймали с 6,5 килограмма героина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УФСБ России по региону.
Наркотики мужчина прятал в коробе для доставки еды. После задержания выяснилось, что он был членом этнической ОПГ по продаже наркотиков. За хранение и покушения на сбыт запрещенных веществ его осудили на 12 лет колонии строгого режима.
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