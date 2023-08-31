Криминал 31 августа 2023, 19:03 Наркокурьера из Узбекистана осудили в Сочи за мефедрон в пакете из-под семечек

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Гражданин Узбекистана попался в марте этого года полицейским в Сочи с пакетом семечек, в котором нашли мефедрон. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Мужчина из Ижевска самолетом долетел до Москвы, оттуда — в Сочи. Мефедрон он привез с собой и планировал продать его в Абхазии, куда добирался на такси. Но на границе его досмотрели и нашли 120 граммов наркотиков. Иностранца осудили, его приговорили к 13 годам тюрьмы.

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