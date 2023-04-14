Криминал 14 апреля 2023, 18:58 Наркокурьера из Подмосковья задержали в Тверской области МВД сообщило о задержании в Тверской области жителя Подмосковья с 2,4 кг мефедрона

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Полицейские в Калининском районе Тверской области задержали 30-летнего жителя Московской области в момент оборудования им тайников с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Из тайников правоохранители изъяли 2,4 килограмма мефедрона. Задержанный признался, что приехал в Тверскую область с задачей оборудовать схроны с запрещенными наркотическими веществами за денежное вознаграждение.

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По месту жительства, в арендованной квартире подозреваемого в городе Красноармейске, полицейские обнаружили и изъяли около 700 граммов амфетамина, килограмм гашиша, килограмм мефедрона, упаковочный материал и весы.

Следователи завели уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, изготовление, перевозка, хранение переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигуранта отправили под стражу.

Ранее в Новосибирской области задержали двух человек, перевозящих пять килограммов синтетических наркотиков.