Наркокурьера из Новочеркасска отправили в колонию

Жителя Новочеркасска приговорили к заключению за распространение закладок. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ФСБ России по Ростовской области.

При задержании у мужчины нашли больше 200 граммов синтетических наркотиков. Вещества он планировал распространить в виде закладок.

Заказы злоумышленник получал через интернет, а средства ему направляли путем перевода. Незаконной деятельностью мужчина занимался по ночам.

Следователи выяснили, что осужденный и раньше привлекался к ответственности за подобное преступление. Его приговорили к заключению сроком в 10,5 года колонии строгого режима.