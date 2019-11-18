  • Наркофабрику россиян и украинцев накрыли в Подмосковье. Видео

    18 ноября 2019, 09:19

    Алексей Сахаров

    Нарколабораторию, производившую в промышленных масштабах синтетические наркотики, накрыли в Московской области. Нелегальное производство наладили совместно граждане России и Украины. ФСБ России предоставило оперативное видео операции.

    «После формирования необходимой доказательной базы три наркоторговца задержаны с поличным. В частном домовладении на территории Московской области у них обнаружены и изъяты наркотические средства», — рассказали в ФСБ России. Сообщение ведомства процитировало РИА «Новости».

    Около ста подпольных накролабораторий ликвидировали в России с начала года

    Подробнее

    В частности, было изъято более 40 килограммов мефедрона и не менее 500 литров наркосодержащей жидкости. Также обнаружено специализированное лабораторное оборудование и соответствующие химические реактивы, уточнили в ФСБ.

    Нарколабораторию организовали граждане России и Украины. Готовые запрещенные вещества они сбывали через нелегальные интернет-магазины.

    Ранее ФСБ сообщила, что ее сотрудникам удалось выявить и пресечь деятельность разветвленной сети наркоторговцев. Производство и сбыт запрещенных препаратов был налажен на федеральном уровне.