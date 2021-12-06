Наркодилеров в Ангарске суд приговорил на сроки от 10 до 17 лет

В Иркутской области девяти местным жителям вынесли приговоры по уголовному делу о наркотиках. Их отправили в колонию на срок от 10 до 17 лет.

Вердикт вынес Ангарский городской суд Иркутской области. Он признал виновными девять фигурантов дела в зависимости от роли и степени участия каждого из них в совершенных преступлениях.

С июня 2017 по июль 2020 года два жителя Ангарска создали преступное сообщество, в которое вовлекли более 10 лиц. Его целью был незаконный сбыт растительных и синтетических наркотиков в Иркутской области, Бурятии и в Краснодарском крае.

Злоумышленники приобретали крупные партии наркотических веществ, расфасовывали их и помещали в тайники. Координаты закладок организаторы сообщали покупателям через интернет. Подсудимые также занимались выращиванием содержащих наркотические средства растений.

Сотрудники ГУ МВД пресекли деятельность преступной группы. Правоохранители изъяли из незаконного оборота более 1,6 килограмма наркотиков. Подозреваемым вменили покушение на незаконный сбыт наркотических средств, участие в преступном сообществе, незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства.

С учетом мнения гособвинителя суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 10 до 17 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях общего, строгого и особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Одному из организаторов преступного сообщества, заключившему досудебное соглашение, ранее вынесли обвинительный приговор. Дела против второго организатора и других соучастников преступной деятельности выделены в отдельное производство.