Наркодилеров-неудачников задержали в Британии. Героин они хранили в тайнике минивэна

Двое мужчин предстали перед судом по обвинению в сбыте наркотиков и отмывании денег.

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NCA сообщает, что 36-летний Ашраф был арестован после того, как офицеры остановили его, когда он ехал на своем фургоне в Болтон.

У него обнаружили около 100 тысяч фунтов стерлингов наличными, спрятанные под фальшивым полом в машине.

Позже 30-летний Кара была арестован на Ширбридж-роуд в Брэдфорде. Сотрудники полиции обыскали его дом и обнаружили 56 упаковок по одному килограмму героина, спрятанных в сумках и чемоданах, согласно NCA.

Ранее в СМИ сообщалось, что актриса Наталья Бочкарева лишена водительских прав на год и 8 месяцев из-за обнаруженного у нее кокаина.