  • Наркодилеров-неудачников задержали в Британии. Героин они хранили в тайнике минивэна

    19 октября 2019, 23:06

    Александра Каширина

    Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании арестовало двух наркодилеров, Юсуфа Кара и Файяза Ашрафа. В тайнике их минивэна нашли крупную партию героина 100 тысяч фунтов наличными. Как сообщила газета Daily Mail, стоимость наркотика составляет около трех миллионов фунтов.
    Наркодилеров-неудачников задержали в Британии. Героин они хранили в тайнике минивэна

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    NCA сообщает, что 36-летний Ашраф был арестован после того, как офицеры остановили его, когда он ехал на своем фургоне в Болтон.

    У него обнаружили около 100  тысяч фунтов стерлингов наличными, спрятанные под фальшивым полом в машине.

    Позже 30-летний Кара была арестован на Ширбридж-роуд в Брэдфорде. Сотрудники полиции обыскали его дом и обнаружили 56 упаковок по одному килограмму героина, спрятанных в сумках и чемоданах, согласно NCA.

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