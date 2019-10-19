Наркодилеров-неудачников задержали в Британии. Героин они хранили в тайнике минивэна
Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании арестовало двух наркодилеров, Юсуфа Кара и Файяза Ашрафа. В тайнике их минивэна нашли крупную партию героина 100 тысяч фунтов наличными. Как сообщила газета Daily Mail, стоимость наркотика составляет около трех миллионов фунтов.
Двое мужчин предстали перед судом по обвинению в сбыте наркотиков и отмывании денег.
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NCA сообщает, что 36-летний Ашраф был арестован после того, как офицеры остановили его, когда он ехал на своем фургоне в Болтон.
У него обнаружили около 100 тысяч фунтов стерлингов наличными, спрятанные под фальшивым полом в машине.
Позже 30-летний Кара была арестован на Ширбридж-роуд в Брэдфорде. Сотрудники полиции обыскали его дом и обнаружили 56 упаковок по одному килограмму героина, спрятанных в сумках и чемоданах, согласно NCA.
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