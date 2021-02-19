Наркодилера с фальшивым паспортом задержали в Ноябрьске

Транспортные полицейские из Ноябрьска задержали торговца наркотиками, который 5,5 года числился в федеральном розыске. Об этом сообщила ОГТРК «Ямал-Регион» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Мужчина жил под чужим именем с поддельным паспортом. Он начал скрываться от правоохранителей после того, как в Республике Хакасия его заподозрили в ряде наркопреступлений.

В бегах мужчина продолжил нарушать закон. Перед задержанием он заложил запрещенные вещества в четыре тайника, еще четыре свертка носил с собой. Большую часть наркотиков хранил в арендованной квартире.

Всего изъято 350 граммов наркотиков. Возбуждено уголовное дело, жителю Ноябрьска грозит до 20 лет лишения свободы.