Наркодилер получил срок за убийство таксиста 129 ударами ножом в Ростовской области | 360°

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Наркодилер получил срок за убийство таксиста 129 ударами ножом в Ростовской области

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Суд приговорил наркодилера к девяти годам тюрьмы за убийство в Ростовской области. Он нанес таксисту 129 ударов ножом, сообщило издание RostovGazeta со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Мужчина собирался доехать на такси из Большой Мартыновки на автовокзал Волгодонска, чтобы передать сильнодействующие вещества через водителя автобуса. Он не успел вовремя и автобус уехал.

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Наркодилер попросил таксиста довезти его до вокзала в Ростове, чтобы застать транспорт там. Таксист отказался, после чего у мужчин возник конфликт.

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Завязалась драка, в ходе которой наркодилер ударил таксиста отнятым у него же ножом 129 раз. Мужчина скончался. Злоумышленник сел в его автомобиль и скрылся.

На следующий день его задержали. Суд приговорил убийцу к девяти годам тюрьмы и штрафу в 950 тысяч рублей.

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