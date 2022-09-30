Наркодилер получил срок за убийство таксиста 129 ударами ножом в Ростовской области | 360°

Криминал 30 сентября 2022, 14:22 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Наркодилер получил срок за убийство таксиста 129 ударами ножом в Ростовской области

Читать 360tv в

Суд приговорил наркодилера к девяти годам тюрьмы за убийство в Ростовской области. Он нанес таксисту 129 ударов ножом, сообщило издание RostovGazeta со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Мужчина собирался доехать на такси из Большой Мартыновки на автовокзал Волгодонска, чтобы передать сильнодействующие вещества через водителя автобуса. Он не успел вовремя и автобус уехал.

Реклама

Наркодилер попросил таксиста довезти его до вокзала в Ростове, чтобы застать транспорт там. Таксист отказался, после чего у мужчин возник конфликт.

Реклама

Завязалась драка, в ходе которой наркодилер ударил таксиста отнятым у него же ножом 129 раз. Мужчина скончался. Злоумышленник сел в его автомобиль и скрылся.

На следующий день его задержали. Суд приговорил убийцу к девяти годам тюрьмы и штрафу в 950 тысяч рублей.

0 0 0 0 0 0