Нарисовавшего нацистский символ на столбе Дороги жизни арестовали | 360°

Криминал 28 октября 2022, 17:56 Нарисовавшего нацистский символ на столбе Дороги жизни арестовали СК сообщил об аресте осквернителя мемориала «Разорванное кольцо на Дороге жизни»

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В Ленинградской области следователи предъявили обвинение 27-летнему мужчине за осквернение памятного столба, входящего в мемориальный комплекс «Разорванное кольцо на Дороге жизни». Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

В ведомстве уточнили, что обвиняемый нарисовал нацистские символы на столбе № 39 и около металлического постамента с зенитным орудием на территории мемориального комплекса.

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Против мужчины завели уголовное дело за повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

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По ходатайству следователя суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства совершенного преступления.