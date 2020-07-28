Нарезка яблок закончилась трагедией. В Базарном Карабулаке свекровь убила сноху во время ссоры

Семейное застолье в Базарном Карабулаке закончилось трагедией — от ножевого ранения в грудь скончалась 33-летняя женщина. В убийстве подозревают ее свекровь.

Утром 26 июля 59-летняя женщина с мужем, сыном и его сожительницей распивали алкогольные напитки в беседке частного дома в Базарном Карабулаке Саратовской области, передает Saratovnews.ru. После «безобидной просьбы по бытовому вопросу» молодая женщина разразилась оскорблениями в сторону хозяев дома.

Свекровь не смогла стерпеть мат и ударила сноху в грудь ножом, которым до этого резала яблоки. Затем хозяйка дома потребовала сына и раненую женщину уйти с участка. Через некоторое время мужчина вернулся и сообщил, что по пути его подруге стало плохо, приехавшие врачи констатировали смерть.

«Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной ее гибели стало проникающее колото-резаное ранение грудной клетки слева с повреждением легкого, сердца, сопровождающимся внутренним кровотечением», — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Подозреваемая в убийстве задержана, полиция проводит расследование уголовного дела.

25 июля мужчина устроил поножовщину в Москве на остановке общественного транспорта. Пострадал один человек.