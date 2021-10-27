Наполненные суррогатным алкоголем гаражи нашли в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга 27 октября обнаружила и ликвидировала подпольный завод по производству алкоголя в Красногвардейском районе города. Напитки производили и разливали по бутылкам с поддельными акцизными марками прямо на территории гаражного кооператива.

Нелегальное предприятие расположилось на улице Коммуны, в двух гаражных помещениях. Сотрудники оперативного отдела обыскали самодельный цех и конфисковали примерно четыре тысячи литров этилового спирта, больше 500 готовых бутылок, еще не заполненную стеклянную посуду, этикетки, поддельные акцизные марки и специальное оборудование для розлива. Все это отправили на склад временного хранения в качестве вещественных доказательств.

Теперь против предпринимателей возбудили уголовное дело по третьей части статьи 327.1 УК РФ на основании проведенной экспертизы. Статья предполагает изготовление поддельных акцизных марок или других знаков соответствия и их использование.

Следствие продолжается, правоохранители ищут всех причастных к этому бизнесу.