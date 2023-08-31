Криминал 31 августа 2023, 10:53 Напичканный оружием Mersedes остановили в центре Москвы — Baza Baza: полицейские остановили в центре Москвы Mersedes с автоматом и гранатами Unsplash

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Московские полицейские остановили Mersedes в камуфляжной расцветке в Театральном проезде. Автомобиль был полностью напичкан оружием. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, подозрительный автомобиль остановили вечером 29 августа. При осмотре транспортного средства сотрудники правоохранительных органов нашли автомат Калашникова, 130 патронов и переделанный под боевой сигнальный пистолет. В отсеке для аптечки под передним пассажирским сиденьем также обнаружили две противопехотные гранаты Ф-1.

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Водителя и пассажира, который изначально пытался скрыться от полицейских, задержали. Кроме того, нашли и владельца автомобиля, а у одного из «перевозчиков» обнаружили пакет с неизвестным белым порошком.

Ранее стало известно, что москвич пойдет под суд за хранение наркотиков и нападение на сотрудника ДПС.