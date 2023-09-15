Криминал 15 сентября 2023, 18:01 Напавшую на полицейских хозяйку 44 собак поместили в психбольницу Жительницу Новосибирска поместили в психбольницу за мучение 44 собак РИА «Новости»

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В суде Новосибирска рассмотрели уголовное дело против женщины, подозреваемой в жестоком обращении с 44 собаками. Ее отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Следствием установлено, что гражданка на протяжении семи лет совместно с братом содержали в своей квартире и на придомовой территории 44 собаки», — указали в ведомстве.

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Животные находились в антисанитарных условиях и были сильно истощены. Хозяева также не водили их в ветклинику. Все это привело к гибели 18 собак, из которых три получили увечья.

Также подозреваемая 8 февраля набросилась на пришедших к ней правоохранителей. Она несколько раз ударила полицейских кулаками по лицу и телу, а также публично оскорбила их.

Суд установил, что жительница Новосибирска виновна по трем статьям. Ей вменили жестокое обращение с животным, применение насилия в отношении представителя власти и его публичное оскорбление при исполнении.

Судебно-психиатрическая экспертиза выявила, что на момент совершения преступлений женщина не осознавала опасность своих действий для окружающих. Поэтому подозреваемую освободили от уголовной ответственности и принудительно поместили в психиатрический стационар.

В ведомстве указали, что судебное постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее прокуратура Новгородской области заинтересовалась информацией о жестоком обращении малолетнего живодера с собакой. Он избивал питомца и перетягивал ему шею шнурком.