Напавшим на пожилую пару в Краснодарском крае вынесли приговор

Суд в Краснодарском крае вынес приговор троим мужчинам, которых признали виновными в нападении на пару пенсионеров и убийство одного из них в 2018 году. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

Следствие установило, что трое мужчин ворвались в дом, где проживали пенсионеры, связали мужчину и женщину, ограбили дом, после чего мужчину задушили.

При первом рассмотрении дела в августе 2019 года присяжные оправдали фигурантов. Через пару месяцев результат обжаловали, материалы направили на новое рассмотрение. По его итогам мужчин приговорили к наказанию по статьям о разбое и убийстве. Они получили семь, девять и 15 лет заключения в колонии строгого режима.