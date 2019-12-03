Напавшим на полицейского в Мытищах оказался 26-летний местный житель

Следователи подмосковного главка СК решают вопрос о возбуждении уголовного дела после нападения жителя Мытищ на сотрудника полиции. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты.

Как сообщили в СК, полицейский во время патрулирования на улице Благовещенская в Мытищах остановил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте. Когда стражи порядка начали оформлять административный протокол, нарушитель достал кухонный нож и нанес удар в область шеи сотрудника полиции.

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После нападения пешеход попытался сбежать, но был задержан. Нападавшим оказался 26-летний житель Мытищ.

«Полицейскому оказана медицинская помощь. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. После завершения осмотра и выяснения всех обстоятельств, по данному факту будет возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе СК.

В МВД по Московской области рассказали «360», что жизни полицейского ничего не угрожает.