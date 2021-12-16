Напавшим на отца с малолетним ребенком в Новых Ватутинках продлили арест

Суд продлил срок ареста четверым обвиняемым в нападении на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Тем самым была поддержана позиция столичной прокуратуры, передал ТАСС.

Арест продлится до 5 февраля 2022 года.

По данным следствия, 4 ноября несколько человек на Нововатутинском проспекте избили двух мужчин — один из них был с малолетним ребенком. Отец утверждает, что один из атаковавших — якобы несовершеннолетний — ударил ребенка по щеке, а другой имел при себе предмет, похожий на нож.

Причиной драки мог быть словесный конфликт. Возбудили уголовное дело о хулиганстве, позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился переквалифицировать его на более тяжкую статью — «Покушение на убийство». Обвиняемые признали вину только в хулиганстве.

Изначально сообщалось, что нападавшие могли быть мигрантами. Но позже стало известно, что все они являются гражданами РФ и приехали в Москву из Оренбурга.