Напавшим на инкассаторов в Красноярске вынесли приговор

В Красноярске двух налетчиков, напавших на инкассаторов, приговорили к 14 и 15 годам колонии строгого режима. Об этом со ссылкой на пресс-службу Красноярского краевого суда сообщило РИА «Новости».

Приговор был оглашен в пятницу. Одного из нападавших, Юрия Чанчикова, приговорили к 15 годам лишения свободы. Также суд обязал его выплатить пострадавшим инкассаторам компенсацию в размере 1,8 миллиона рублей. Второй налетчик, Михаил Рубцов, проведет в колонии строгого режима 14 лет и должен будет возместить инкассаторам ущерб в размере 1,5 миллиона рублей. Чанчикова и Рубцова также обязали выплатить Сбербанку по 229 тысяч рублей.

«Обоим подсудимым также назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года», — сообщил суд.

В организации нападения на инкассаторов обвинялся Алексей Истягин. В понедельник он был осужден на 11 лет тюрьмы.

Нападение на инкассаторов в Красноярске было совершено 30 мая 2020 года. Налетчики организовали засаду, несколько раз выстрелили в сотрудников службы, завладели их сумками с деньгами и скрылись с места на машине ВАЗ-2106, которая была заранее приобретена. По данным МВД, злоумышленники планировали нападение еще с 2017 года. Двое пострадавших инкассаторов были доставлены в больницу и перенесли несколько операций.