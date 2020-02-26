Мать ульяновского школьника, напавшего на учительницу, накануне видела у него в рюкзаке ножи. Женщину ничего не насторожило.

Ранивший утром 26 февраля на учительницу в живот школьник носил в рюкзаке холодное оружие. Ножи в его сумке обнаружила накануне его мать. Это подтвердил близкий к следствию источник, сообщил Telegram-канал Life SHOT.

На фоне новостей о преступлении сына женщина угодила в больницу. Ее здоровьем сейчас занимаются врачи. Тем временем следователи опросили знакомых школьника. По их словам, некоторое время назад парень хотел свести счеты с жизнью из-за неразделенной любви. Потом, правда, от этой мысли отказался.

На 59-летнюю учительницу восьмиклассник напал утром 26 февраля. Преподаватель математики получила проникающее ранение, ее госпитализировали.

«Пациентку доставили через 30-40 минут после получения травмы, ее доставили скорой помощью. На момент поступления состояние оценено как средней степени тяжести», — рассказала заместитель главного врача по хирургической помощи ЦГКБ Ульяновска Ольга Еремина.

После нападения подросток попытался бежать, но его задержали. Cледователи возбудили уголовное дело. Его расследование продолжается. Правоохранителям предстоит восстановить всю картину произошедшего.