Напавший на школу в Ижевске оказался приверженцем «Колумбайна» | 360°

Криминал 27 сентября 2022, 15:32 Поделиться Telegram

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Viber Напавший на школу в Ижевске оказался приверженцем «Колумбайна» СК: напавший на школу в Ижевске был приверженцем «Колумбайна» РИА Новости

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Напавший на школу в Ижевске был приверженцем идеологии запрещенного в России движения «Колумбайн»*, заявила представитель СК РФ Светлана Петренко. Она сообщила, что по факту случившегося возбудили дело о возбуждение ненависти либо вражды.

Петренко уточнила, что 27 сентября на совещании председателю СК Александру Бастрыкину доложили о результатах осмотра места происшествия, тела нападавшего, также его жилища, сообщил ТАСС.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 282 Уголовного кодекса Российской Федерации», — добавила она.

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Накануне по факту преступления возбудили дело по статьям об убийстве двух и более лиц и незаконном приобретении и ношение огнестрельного оружия.

По последним данным, жертвами стрельбы в ижевской школе стали 17 человек, среди погибших 11 детей. Об этом накануне заявили в правительстве Удмуртии, ссылаясь на данные Следственного комитета.

Установлено, что нападавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере. По предварительной информации, он страдал шизофрений. После нападения на школу он покончил с собой.

Сосед преступника в комментарии «360» рассказал, что не общался с этим человеком, но, судя по детским воспоминаниям, тот был обычным ребенком, бегал во дворе. Кличка у него была Еж.

*«Колумбайн» — запрещенное в России движение.

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