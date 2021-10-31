Напавший на полицейских вооруженный житель Петербурга погиб при задержании

Житель Петербурга угрожал сотрудникам полиции ножом во время задержания. В итоге правоохранителям пришлось применить табельное оружие. В результате стрельбы мужчина скончался. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.

Согласно информации пресс-службы, мужчина позвонил полицейским Пушкинского района и сообщил, что его жена якобы упала на стекло и порезалась. На место отправились правоохранители, увидевшие мужчину у подъезда. При виде полицейских он сразу же начал убегать.

«На требование остановиться он выхватил нож, и размахивая им направился в сторону правоохранителей. В соответствии с Федеральным законом „О полиции“ один из сотрудников сделал предупредительный выстрел, после чего применил оружие в отношении нападавшего», — сообщили в пресс-службе.

В итоге злоумышленник скончался от полученных травм. Полицейские отправились в квартиру, где увидели женщину с большим количеством колото-резанных ран. Пострадавшая была сожительницей нападавшего. Женщину доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства.

По данным сайта «Фонтанка», в 1996 году погибшего судили за вымогательство. В 2011 году он был осужден за серию разбоев. Мужчину отправили под стражу на 15 лет, но год назад он вышел на свободу по УДО.