Напавший на полицейских подросток из Татарстана отказался от учебы из-за «других планов»

Атаковавший отделение полиции в Кукморе подросток приехал в город недавно. Он родился на Алтае, а жил в башкирском Нефтекамске. Об этом рассказала пресс-секретарь Министерства образования Татарстана Алсу Мухаметова.

«Мальчик — уроженец Алтайского края, проживал в Нефтекамске (Башкирия). В июле его семья переехала в Кукмор. Закончил девять классов, имел аттестат об основном общем образовании. Ему предлагали продолжить учебу в колледжах Кукморского района или близлежащих районов, но он отказался, сказав, что у него другие планы», — приводит РИА «Новости» слова Мухаметовой.

Минувшей ночью 16-летний подросток напал на районное отделение полиции в Кукморе — он бросил в здание бутылки с зажигательной смесью. Участковый и дежурный полицейский попытались его задержать, но подросток начал отбиваться и ранил ножом одного из стражей порядка.

Напавшего застрелили, а полицейский попал в больницу. По факту ЧП возбудили уголовное дело о покушении на теракт. Раненый сотрудник правоохранительных органов находится в стабильном состоянии. Его жизни ничто не угрожает.