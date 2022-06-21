Напавший на подростков в подмосковной электричке мужчина раскаялся

Напавший на двух подростков в подмосковной электричке мужчина признал свою вину. Видео с его признательными показаниями в содеянном опубликовала пресс-служба МВД

По его словам, 19 и 20 июня мужчина выпивал с сослуживцем, после чего поехал домой на электричке.

«Там я докопался до двух парней, не понравился их внешний вид. Нанес телесные повреждения им обоим, снял на видео и выложил в интернет. Свою вину признаю, раскаиваюсь», — заявил он.

Происшествие произошло 20 июня, правоохранители задержали подозреваемого спустя несколько часов. Следователи завели в отношении мужчины уголовное дело по статье «Хулиганство».

По данным СМИ, нападавшему не понравился внешний вид молодых людей, он заставил их на камеру снять сережки и пирсинг, после чего выложил видеоролик в Сеть, где оно стало вирусным.