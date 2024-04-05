Криминал 05 апреля 2024, 08:14 Напавший на губернатора Мурманской области мужчина имел судимость Shot: ранившего губернатора Чибиса мужчину судили за причинение вреда здоровью

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Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло на улице, когда чиновник вышел из дома культуры «Строитель» в Апатитах и направился к служебной машине. Подозреваемый уже имел судимость за умышленное причинение вреда здоровью, сообщил Telegram-канал Shot.

Нападение произошло около 22:00, после встречи губернатора с жителями. По информации канала, преступник выскочил из припаркованной неподалеку Toyota Corolla внезапно, охрана не успела отреагировать. Мужчина ударил Андрея Чибиса ножом, когда тот шел к служебной машине.

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Подозреваемый пытался сбежать, но в него выстрелили — пуля попала в левую голень. И губернатора, и нападавшего увезли в Апатитско-Кировскую больницу. Обоих прооперировали.

Журналисты выяснили, что покушение мог совершить 42-летний мужчина. В 2020 году он проходил по делу об умышленном причинение вреда здоровью.

Андрея Чибиса перевели в реанимацию. Врач Юрий Ширяев заявил, что ему повезло — нож не задел аорту. Подозреваемый сказал на допросе, что напал на губернатора по зову внутреннего голоса.