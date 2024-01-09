Криминал 09 января 2024, 20:37 Напавший на девочку в московском магазине признал свою вину СК: иностранец признал вину в нападении на девочку в московском магазине

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Подозреваемый в покушении на убийство малолетней девочки в столичном магазине признал свою вину. Об этом сообщили в пресс-службе СК Москвы.

Злоумышленника доставили в подразделение Главного следственного управления СК России по столице. Во время допроса мужчина признал вину и раскаялся в содеянном.

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«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — сообщили следователи.

По данным СК, на шестилетнюю девочку напали 6 января около 17:00. Злоумышленником оказался уроженец Киргизии. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Отец потерпевшей сообщил, что иностранец схватил ребенка за горло и заявил, что свернет ей шею. Нападавший был в неадекватном состоянии, возможно, пьяный, допустил папа девочки. Он рассказал, что его дочь сильно испугалась, но физически не пострадала.