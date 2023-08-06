Криминал 06 августа 2023, 15:41 Напавших в Забайкалье на бойца СВО привлекут за дискредитацию армии Губернатор Забайкалья Осипов взял под контроль ситуацию с избитым бойцом СВО РИА «Новости»

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Пьяную компанию из Забайкалья, напавшую и избившую потерявшего ногу участника специальной военной операции, привлекут за дискредитацию армии. Сейчас правоохранители решают вопрос о задержании злоумышленников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Он напомнил, что на участника специальной военной операции нетрезвая компания напала в кафе в Нерчинско-Заводском районе.

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«Сейчас решается вопрос о задержании нападавших и привлечении к ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России», — написал губернатор.

Осипов добавил, что такая ситуация недопустима, а реакция станет быстрой и жесткой. Для решения этого вопроса задействовали все правоохранительные органы.

Первым на ситуацию в Забайкалье обратил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он сообщил, что пьяная компания пристала в кафе к бойцу специальной военной операции, где тот находился вместе с друзьями. Злоумышленники протаранили его машину, избили и сорвали награды.

Депутат подчеркнул, что до вмешательства губернатора уголовное дело возбуждать не хотели. Но после огласки ситуация полностью изменилась.