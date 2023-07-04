Криминал 04 июля 2023, 21:15 Напавших на журналистку Милашину пока не установили Омбудсмен Чечни: напавшие на Милашину и Немова пользовались машиной без номерных знаков Pixabay

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Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявил, что личности напавших на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова еще не установили. Злоумышленники передвигались на автомобиле без номерных знаков, написал он в Telegram-канале.

По его словам, нападение на Милашину и Немова является провокационным действием, которое может быть «нацелено на дискредитацию властей региона».

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«На данный момент нападавшие лица не установлены. Насколько мне известно, они передвигались на автомашине без номерных знаков», — пояснил омбудсмен.

Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов приехали в Грозный на судебное заседание по вынесению приговора супруге бывшего судьи Верховного суда республики Зареме Мусаевой. Когда их машина такси выехала из аэропорта, ее остановили три автомобиля. Оттуда вышли мужчины, которые впоследствии избили журналистку и адвоката.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отдал приказ компетентным службам установить личности нападавших. Республиканский МВД уже проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова. Решение о возбуждении уголовного дела примут по итогам работы.