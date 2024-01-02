Криминал 02 января 2024, 14:34 Напавших на бойцов СВО в Челябинской области обвинили в хулиганстве Челябинский СК подал ходатайство об аресте избивших бойцов СВО РИА «Новости»

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Пьяную компанию из Челябинска, напавшую на местных жителей, среди которых находился один из участников спецоперации, обвинили в хулиганстве. Следователи подали ходатайство в суд для ареста задержанных. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

В ведомстве уточнили, что все обвиняемые являются уроженцами Челябинской области. Так следователи опровергли сообщения СМИ о том, что зачинщиками конфликта стали мигранты.

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По данным ведомства, в минувший понедельник, 1 января, группа нетрезвых молодых людей во дворе дома в Советском районе Челябинска устроила дебош. Сначала они только оскорбляли местных жителей, а потом начали бить людей попавшими под руку предметами. Среди пострадавших — участник СВО.

Один из участников пьяной компании успел скрыться от следователей. Его объявили в розыск, правоохранители уже занялись занимаются поисками мужчины. В рамках расследования уголовного дела криминалисты изучают все обстоятельства происшествия и устанавливают возможных соучастников преступления.

Первым о том, что в нападении на трех участников спецоперации принимали участие мигранты, сообщил руководитель проекта «Трезвые дворы» Александр Воложанин. По его словам, сначала иностранцы оскорбляли сопровождавших бойцов жен, а после напали на мужчин с палками. В результате один из пострадавших получил травму глаза.

Следователи после проверки сообщений СМИ уточнили, что задержали трех подозреваемых, один из которых оказался несовершеннолетним.