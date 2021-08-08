Нападение на офис микрофинансовой организации на Северном бульваре в Москве совершили два преступника. Об этом «360» сообщили в региональном главке МВД.

Информация о разбойном нападении на финансовую организацию поступила в полицию в 12:18. По предварительным данным, в помещение вошли двое неизвестных и, угрожая предметом, похожим на нож, забрали деньги МФО, а потом скрылись.

В результате нападения никто не пострадал. Сейчас устанавливается точная сумма ущерба, идет розыск преступников.