facebook_pixel
    18 сентября 2020, 07:30

    Напавшему на российских пограничников рыбаку из КНДР дали 7 лет

    Андрей Иванов

    Северокорейского рыбака-браконьера отправили за решетку на семь лет за нападение на российских пограничников в Японском море год назад. С его сообщниками пока разбираются. Один уже в колонии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Приморья.
    Напавшему на российских пограничников рыбаку из КНДР дали 7 лет

    «Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил иностранного гражданина к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в краевом надзорном ведомстве.

    Его признали виновным по части второй статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

    Инцидент произошел в сентябре 2019 года в Японском море. Пограничники задержали рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара в российских водах. Его решили сопроводить в Находку, но члены экипажа схватили палки и другие подручные предметы и напали на российских пограничников, трое из которых получили ранения.

    Ранее суд отправил за решетку одного из северокорейских браконьеров на четыре года. Уголовное дело в отношении остальных иностранцев пока рассматривают.

    Новости SMI.FM