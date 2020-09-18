Напавшему на российских пограничников рыбаку из КНДР дали 7 лет

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил иностранного гражданина к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в краевом надзорном ведомстве.

Его признали виновным по части второй статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

Инцидент произошел в сентябре 2019 года в Японском море. Пограничники задержали рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара в российских водах. Его решили сопроводить в Находку, но члены экипажа схватили палки и другие подручные предметы и напали на российских пограничников, трое из которых получили ранения.

Ранее суд отправил за решетку одного из северокорейских браконьеров на четыре года. Уголовное дело в отношении остальных иностранцев пока рассматривают.