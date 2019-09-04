Напавшему на посольство РФ украинцу заочно предъявили обвинение

Еще одного украинца заочно обвинили в нападении на посольство России в Киеве. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Инцидент произошел в марте 2016 года.

Обвинения предъявлены гражданину Украины Владимиру Кошовенко, уточнила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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«Российским следствием получены неопровержимые доказательства того, что 6 марта 2016 года <…> Кошовенко принял активное участие в беспорядках, проходивших в Киеве», — заметили в СК.

Петренко добавила, что Кошовенко и другие участники беспорядков совершили нападение на здание российского посольства. Ему заочно вменяют нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой.

По версии следствия, действия украинца и всех, кто участвовал в погроме, нарушили порядок работы посольства. Кроме того, в ходе беспорядков был нанесен «значительный материальный ущерб» российскому имуществу.

Личности всех причастных к преступлению устанавливаются. Их действиям дадут правовую оценку.

В 2018 году, напомнило РИА «Новости», возглавляющий праворадикальное движение С14 Евгений Карась вместе с националистами, среди которых был и Владимир Кошовенко, ворвались в здание Россотрудничества. Там они напали на сотрудников и сожгли российский флаг. Дела о нападении на ведомство и посольство РФ в Киеве были объединены в одно производство.