Напавшего с ножом на учительницу школьника из Ульяновска арестовали

Суд Ульяновска решил отправить под стражу 15-летнего подростка, который напал на 59-летнюю учительницу. Восьмиклассник пронес в школу нож, ранил педагога и сбежал.

Молодого человека отправили под арест на два месяца. Ходатайство следствия удовлетворил суд.

Нападение в ульяновской школе № 81 произошло утром 26 февраля в кабинете математики. Ученик восьмого класса пырнул свою жертву заточкой, вышел из класса и спешно покинул учебное заведение. Металлодетекторов в школе нет, так что пронести нож подростку труда не составило.

Учительницу госпитализировали. Ей потребовалась операция. Накануне врачи сообщили, что состояние пациентки стабильно. Пострадавшую должны были перевести в хирургическое отделение.

Почему школьник вообще решил напасть на женщину, неизвестно. Одноклассники описывают его как скромного и необщительного тихоню. Руководство учебного заведения уверяет, что конфликта между педагогом и 15-летним подростком «не было и быть не может». Сверстники парня не так категоричны: они допустили, что за нож их знакомый схватился из-за заниженных оценок.