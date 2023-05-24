Криминал 24 мая 2023, 16:57 Напавшего с ножом на одноклассницу выпускника из Волгограда отправили в СИЗО СК сообщил об аресте напавшего на одноклассницу выпускника школы Волгограда РИА «Новости»

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Устроивший нападение с ножом на одноклассницу во время линейки в день последнего звонка выпускник школы Волгограда отправился в следственный изолятор. Там он останется на ближайшие два месяца. Как сообщила пресс-служба областного главка СК, такое решение принял суд.

Юноша проходит по уголовному делу, заведенному по статье «Покушение на убийство». С ходатайством об аресте школьника в суд обратились следователи.

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Нападение произошло в минувший вторник, 23 мая. По данным ведомства, выпускник достал раскладной нож и нанес поверхностное ранение шеи однокласснице. Следователи намерены установить все обстоятельства и мотивы школьника, которые привели к нападению.

Обвинение выпускнику пока не предъявили, но уже назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

По словам присутствовавших на линейке, подросток спрятал нож в одном из бумажных самолетиков, которые вручили выпускникам. Ранение однокласснице юноша нанес, когда выпускники исполняли песню.

Пострадавшую девушку доставили в районную больницу. После осмотра врачи решили, что госпитализация не нужна, так как нож прошел по касательной.