Напавшего на суд в Новокузнецке арестовали

Жителя Кузбасса, устроившего стрельбу в здании суда в Новокузнецке, арестовали до 16 марта. В результате его нападения судебный пристав погиб, еще одна женщина пострадала.

Утром 16 января 45-летний мужчина с ружьем пришел в суд Новокузнецка, где выстрелил в пристава. После этого он прошел в кабинет и открыл огонь по женщине, дававшей свидетельские показания. Мужчина от полученные травм скончался, женщине сделали операцию, у нее травмы лица и плеч. Медики утверждают, что сумели сохранить пострадавшей зрение.

Стрелка задержали сотрудники Росгвардии и отправили в следственный изолятор.

Нападавшим оказался Артем Пакалов. Он устроил стрельбу в тот день, когда суд должен был рассматривать дело против его соседа. Тот на тракторе разрушил гараж Пакалова в 2016 году, а перед этим его сын прокатил стрелка на капоте машины. Так соседи решили отомстить за сломанные велосипеды.