Напавшего на сотрудницу анапского тира кубанца отпустили из СИЗО спустя месяц

Сурен Гелоян, который ударил в анапском тире пневматической винтовкой девушку по голове, отпущен из под стражи. В заключении он провел всего месяц, тогда как у потерпевшей после инцидента обезображено лицо.

Адвокат пострадавшей Владимир Гончаров рассказал «360», что Гелоян угрожал своей жертве и все равно оказался на свободе.

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«Ему (Гелояну — прим. ред.) уже неоднократно все сходило с рук, судя по сообщению людей, которые подвергались нападению с его стороны. Мне много написали людей. Я не могу прогнозировать, как он будет действовать. Он же не дурак сейчас идти и исполнять свои угрозы», — сообщил Гончаров.

Собеседник добавил, что в суде Гелоян заявил, что просто бросил винтовку в сторону девушки и она случайно попала ей в голову, хотя есть видеозапись, на которой отчетливо видно, что он бил намеренно.

В Краснодарском краевом суде информацию об изменении меры пресечения Гелояну подтвердили.

«Ранее у него было содержание под стражей. Отменили это решение. Сейчас у него запрет определенных действий — это новая форма (меры пресечения — прим. ред.)», — рассказали в пресс-службе суда. Точную причину изменения решения в суде не сообщили.

Инцидент произошел 11 августа 2019 в поселке Большой Утриш. В тир зашли несколько пьяных мужчин, которые потребовали дать им ружья. Девушка им отказала, так как по правилам запрещена стрельба в нетрезвом состоянии.

Тогда один из них напал на администратора и ударил ее по голове винтовкой.